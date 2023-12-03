В ВСУ подтвердили информацию о том, что российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военных, которые хотели сдаться в плен.

Об этом сообщил Стратком ВСУ.

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун напомнил, что подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, занимающиеся военными преступлениями.

"Призываем международное сообщество осудить действия России и привлечь военное руководство страны-агрессора к ответственности", - говорится в сообщении Страткома ВСУ.

Напомним, вчера в сети появилось видео, где россияне расстреливают военных ВСУ, которые выходят из траншеи с руками за головой. Паблик Deep State считает, что это произошло в районе села Степное под Авдеевкой.

Война в Украине идет уже 648-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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