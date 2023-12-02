Украинские телеграм-каналы опубликовали видео, где показан, как предполагается, расстрел сдавшихся военных ВСУ.

На кадрах двое солдат по очереди выходят из траншеи с руками за головой, за ними наблюдают, предположительно, россияне. После этого они открывают огонь по сдавшимся.

Паблик Deep State считает, что это произошло в районе села Степное под Авдеевкой. Его сейчас штурмует армия РФ.

Ранее украинские военные рассказали о пытках и массовых убийствах в плену у "вагнеровцев".

"На позиции нас было 20, помощи не было, боеприпасы заканчивались, нас окружили. Меня держали отдельно где-то в 5-10 метрах от остальных, которых положили вместе. В этот момент я услышал автоматную очередь. Оборачиваюсь и вижу, что стоят четверо и расстреливают наших ребят", - рассказал военнослужащий.

Мы также сообщали, что в ООН признали подлинными видео, на которых россияне расстреляли солдата ВСУ и отрезали голову украинцу. Кроме этого, в докладе организации упоминается о том, что украинских военнопленных принуждали доставлять на позиции россиян боеприпасы и другое обеспечение через минные поля и под обстрелами. Также пленных украинцев принуждали забирать с поля боя раненых россиян.