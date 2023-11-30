В четверг, 30 ноября, омбудсмены Украины и РФ одновременно посетили по 119 пленных военнослужащих двух стран.

Об этом сообщил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

По его словам, этого удалось сделать благодаря взаимным договоренностям Офисов Уполномоченного в Украине и РФ.

"Мы посетили такое же количество российских военных, которые находятся в плену на территории нашего государства", – сообщил Лубинец.

"Россияне, в свою очередь, пообщались с нашими защитниками. По их словам, медицинскую помощь они также оказывают и была возможность совершить телефонные звонки родственникам. Пленные украинские воины записали видеообращение родным, которые скоро передадут адресатам", – также написал он.

Об обмене посещениями написала и омбудсмен РФ Татьяна Москалькова.

"Со своей стороны мы побеседовали лично с каждым из украинских задержанных. Их условия содержания и медицинское обслуживание соответствуют международным нормам. Многие из них сообщили, что компетентными российскими органами им была представлена возможность позвонить родственникам по телефону. Ряд украинских военнослужащих передали письма и видеообращения для родственников", – подтвердила она.

На фото: Москалькова с украинскими военнопленными

Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

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