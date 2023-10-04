В ООН признали подлинным видео, на котором запечатлено убийство россиянами безоружного украинского пленного солдата Александра Мациевского, перед смертью сказавшего "Слава Украине!".

Об этом было сказано в докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека.

Также ООН считает подлинным видео, где украинскому пленному отрезали голову ножом.

Всего в организации сообщили ещё о шести случаях внесудебных казней украинских военных россиянами.

Кроме этого, в докладе упоминается о том, что украинских военнопленных принуждали доставлять на позиции россиян боеприпасы и обеспечение по минным полям и под обстрелами. Также их принуждали забирать с поля боя раненных россиян.

Украинский пленный Александр Мациевский пропал без вести в конце декабря 2022 года в районе Бахмута. Позже его тело вернули Украине. Учитывая, что в тот период под Бахмутом с российской стороны воевали наёмники "Вагнера", то, скорее всего, они и убили пленного.

В то же время украинские спецслужбы пока не делали заявлений об установлении личностей тех, кто убивал Мациевского.

Ранее Глава МИД Украины призвал суд в Гааге расследовать убийство военнопленного россиянами.

Мы также сообщали, что Human Rights Watch заявила о военных преступлениях армии РФ, совершенных под Киевом и Черниговом.