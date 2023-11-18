Украина "перевоспитывает" и "депрограммирует" российских военнопленных в своих тюрьмах. Об этом пишет The Times.

В статье говорится, что пленных будят в 6 утра под звуки украинского гимна через громкоговоритель, который выведен в каждое помещение. По пути в столовую заключенные должны пройти по аллее, увешанной фотографиями Степана Бандеры и Тараса Шевченко.

Далее после завтрака надо выстоять минуту молчания в память погибших в результате российского вторжения. Кроме того пленным читают краткий курс украинской истории, "чтобы опровергнуть утверждения Путина о том, что Украина не является независимым государством".

Тем не менее один из пленных, Николай из Приморска, говорит, что Украина и Россия - "одна страна". "Я вырос в Советском Союзе, поэтому чувствую, что мы – одна страна", – заявил 39-летний россиянин.

"Именно эту неоимпериалистическую идеологию руководство лагеря пытается изжить у людей до их возвращения на родину", - говорится в статье.

Ранее в РФ заявляли, что в Украине находится порядка 500 российских пленных.

Напомним, по официальным данным Кабмина, в российском плену были или находятся до сих пор 4 337 украинцев: 3 574 военных и 763 гражданских.

Война в Украине идет уже 633-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.