По официальным данным Кабмина, в российском плену были или находятся до сих пор 4 337 украинцев: 3 574 военных и 763 гражданских.

Такие данные подтвердила профильная межведомственная комиссия, сообщается на сайте Минреинтеграции.

Ранее сообщали, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене и коллаборационизме боевикам, которые воевали против ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Война в Украине идет уже 632-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Идут бои в промзоне близ Ясиноватой. Воздушные силы заявляют, что вчера РФ изменила тактику и вместо ночи атаковала под утро. Это было связано с тем, что ночи стали длиннее, и видимость по утрам ухудшилась.

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