В Главном управлении разведки (ГУР) признали взятие в плен во время операции в Крыму 4 октября одного из украинских бойцов.

Об этом сказал представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Новых данных мы обнародовать не будем, но да, можем подтвердить, что есть потери, в том числе пленный, и потери несоразмерны с потерями противника", - сообщил Юсов.

"К большому сожалению, но это реальность: деоккупация украинских территорий связана с жертвенностью и жертвами наших защитников. В данной ситуации речь идет о спецназовцах. Мы можем лишь подтвердить, что Украина сделает все возможное для того, чтобы обязательно каждый пленный защитник вернулся домой", – заверил также Юсов.

Ранее российские СМИ писали о взятии в плен бойца ГУР во время рейда украинских спецназовцев 4 октября и публиковали с ним видео. На кадрах боец ГУР говорит, что его зовут Александр Любас.

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