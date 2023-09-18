Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене и коллаборационизме боевикам, которые воевали против ВСУ в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам ведомства, пожизненное заключение грозит 8 мужчинам, которых украинские военные взяли в плен в боях возле Лимана и Лисичанска, а также при освобождении правобережья Херсонской области.

"Среди задержанных - гранатометчики, радиотелефонист и пулеметчики. Почти все они - боевики "со стажем", поскольку еще до начала полномасштабного вторжения РФ присоединились к террористическим группировкам "Л/ДНР" и воевали против сил АТО на востоке Украины", - говорится в сообщении.

В конце февраля 2022 злоумышленники добровольно вошли в состав регулярных подразделений 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа страны-агрессора РФ.

Вместе с российскими захватчиками они штурмовали украинские города в Донецкой и Херсонской областях. Во время боев использовали разные виды вражеского автоматического и противотанкового оружия, сообщают в СБУ.

Ранее мы писали, что СБУ разоблачила корректировщицу обстрелов Херсона, которая работала на депутата Госдумы РФ.

Также мы сообщали, что в Николаеве задержали подозреваемого в работе на РФ, который готовил удары по зданиям СБУ и оборонного завода.