СБУ задержала военнослужащего-контрактника в одной из воинский частей Нацгвардии, который помогал готовить вражеские удары по теплоэлектроцентралям Киева.

Об этом сообщает СБУ.

"Служба безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Киеве. Он занимался подготовкой новых воздушных атак рф по объектам критической инфраструктуры столицы. Фигурантом является контрактник одной из воинских частей Национальной гвардии, которого российская спецслужба дистанционно завербовала в январе этого года", - говорится в телеграм-канале СБУ.

Задержанный подозревается в том, что собирал геолокацию столичных ТЭЦ, также передавал сведения о техническом состоянии энергообъектов и уровне их защиты.

За каждое выполненное задание он получал от своего куратора из ФСБ от 100 долларов до одной тысячи долларов. Сумма зависела от сложности проделанной работы и важности полученной информации.

По имеющимся данным, разведывательные сведения требовались оккупантам для подготовки новых воздушных ударов по Киеву на период холодов.

За государственную измену фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

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