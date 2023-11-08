В Могилев-Подольске Винницкой области исправительную колонию (№ 114) перепрофилируют в лагерь для военнопленных.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

На эти цели Министерству юстиции планируют выделить около 3 миллионов гривен за счет средств резервного фонда государственного бюджета.

Отчет об использовании средств, выделенных в соответствии с этим распоряжением,

Министерство экономики, Министерство финансов и Государственная казначейская служба должны представить до 28 декабря.

Напомним, что ранее мы писали о том, что лагерь для российских военнопленных показал покупки из бюджета Украины. В списке были продукты - сало, крем-суп в пакетиках, сгущенка, колбаса, конфеты и предметы гигиены.

Война в Украине идет уже 623-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На фронте основные события происходят под Авдеевкой Донецкой области и Крынками на левобережье Херсонской. В Авдеевке относительное затишье, вызванное дождями, но продолжаются бои по закреплению россиян к западу от железной дороги в районе Степного. С Авдеевского коксохимического завода эвакуировали всех сотрудников, кроме 17 человек, которые отказываются покидать одно из заводских убежищ.

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