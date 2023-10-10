Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова анонсировала крупный обмен пленными с Украиной.

Об этом пишут российские издания.

Москалькова заявила, что работа по обмену пленными между Россией и Украиной идет ежедневно, с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины ведется постоянная переписка.

"Работа эта идет. Они встречались, и мы встречались - в Турции и в Брюсселе, поэтому алгоритм действий сохраняется", - сказала омбудсмен РФ.

Москалькова добавила, что между странами планируются крупные обмены военнопленными. Она отметила, что "главными координаторами" этого вопроса выступают министерства обороны государств.

Ранее сообщалось, что Украина хочет создать смешанные медкомиссии для обмена пленными.

Также глава ГУР Кирилл Буданов заявил о возможности обмена пленными с РФ в формате "всех на всех".

Война в Украине идет уже 593-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении, по данным Генштаба ВСУ, продолжается наступление украинских сил. На Купянском и Лиманском направлениях россияне продолжают атаковать. Также, судя по заявлениям украинского Генштаба, возросла интенсивность боев на Донецком направлении.

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