Освобожденные из плена "вагнеровцев" украинские военные рассказали правозащитникам о пытках и массовых убийствах, с которыми столкнулись.

Их слова передает немецкое издание Deutsche Welle.

Так, военнослужащий 17-й танковой бригады ВСУ стал свидетелем массовой казни "вагнеровцами" военнопленных украинцев. Он был одним из трех человек, кого оставили в живых в группе из 20 человек.

"На позиции нас было 20, помощи не было, боеприпасы заканчивались, нас окружили. Меня держали отдельно где-то в 5-10 метрах от остальных, которых положили вместе. В этот момент я услышал автоматную очередь. Оборачиваюсь и вижу, что стоят четверо и расстреливают наших ребят. "Обнулили", как они выразились", - цитируют слова мужчины в Медийной инициативе по правам человека.

Другой военный рассказал, что "вагнеровцы" показали ему головы двух казненных украинцев и угрожали отрезать голову и ему. В отчете говорится, что такие случаи с обезглавливанием были не единичные.

Правозащитники классифицируют такое обращение с пленными как военные преступления.

"С сентября 2022 по май 2023 года есть свидетельства, что группа "Вагнер" брала украинских военнослужащих в плен для дальнейших обменов. Они сами вели учет пленных, составляли списки и передавали их для обмена", - рассказала представительница Медийной инициативы по правам человека Татьяна Катриченко в разговоре с DW. По словам правозащитницы, военные свидетельствуют, что у "вагнеровцев" был запрос только на определенное количество пленных: "Других они жестоко и показательно убивали".

Напомним, что расстрелянный украинский военный Александр Мациевский попал в плен в начале 2023 года под Соледаром. Так как на том направлении тогда действовала ЧВК "Вагнер", то с большой долей вероятности его расстреляли "вагнеровцы".

Также мы писали, что в апреле 2023 года Евгений Пригожин публично отдал приказ не брать украинских военных в плен.

Война в Украине идет уже 603-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня, 18 октября. Вчера президент РФ Путин заявил о давно ожидаемом наступлении ВСУ на Херсонском направлении. При этом украинская сторона по поводу событий в регионе ничего не сообщала. Также в среду Украина подверглась ракетному обстрелу. В Запорожье ночной ракетный удар задел жилой дом, погибли пять человек, в том числе молодая семейная пара. А днем был прилет по окрестностям Днепра. В целом на военном театре в Украине наметилась отчетливая тенденция - движение к тупику.

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