Офис генпрокурора Украины начал расследование по факту расстрела безоружных украинских военных, видео с которым вчера появилось в соцсетях.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, это произошло возле одного из наблюдательных пунктов в районе с. Степное Покровского района.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляют следователи ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в ВСУ подтвердили информацию о том, что российские оккупанты расстреляли двух безоружных украинских военных, которые хотели сдаться в плен.

Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун напомнил, что подобные преступления не имеют срока давности, все доказательства будут переданы в соответствующие международные институты, занимающиеся военными преступлениями.

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