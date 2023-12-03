В последнее время появляется немало сообщений об ударах по операторам дронов вблизи линии фронта - как по российским, так и по украинским.

Операторы дронов на нынешней войне становятся одной из главных целей и за ними развернулась настоящая охота.

При этом российские военные телеграм-каналы отмечают, что в этом плане украинские операторы FPV-беспилотников имеют определенное преимущество: они могут управлять ими на значительном отдалении от цели - до 10 километров - через ретранслятор, который снабжен аккумулятором и спутниковой связью Starlink.

Российские же операторы вынуждены подходить ближе к линии фронта, а потому постоянно находятся в зоне поражения.

При этом самих FPV-дронов у россиян, как признают в Украине, значительно больше, и они могут совершать ими уже массированные налеты по принципу "роя".

Напомним, весной в Минцифры сообщили, что в Украине подготовили уже десять тысяч операторов беспилотников для "Армии дронов".

Также Украина подготовила к бою три ударные роты беспилотников украинского производства. Дроны укомплектованы пикапами и терминалами для спутникового интернета Starlink.