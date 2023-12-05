Во вторник, 5 декабря, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

За прошедшие сутки произошло 73 боевых столкновения.

Всего враг нанес 8 ракетных и 68 авиационных ударов, совершил 87 обстрелов из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли авиационный удар по Украине, применив 2 управляемые ракеты Х-59 и 22 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами ПВО Украины уничтожены 14 вражеских дронов и 1 ракета.

Также с началом текущих суток российские оккупанты снова нанесли авиационный удар по Украине, применив БпЛА типа Shahed-136/131. Последствия атаки уточняются.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 10 атак врага в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак противника в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 11 атак врага в районах Богдановки, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны отразили 18 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, Северного Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки врага, пытавшегося восстановить утраченное положение в районах южнее Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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