Украинское контрнаступление 2023 года стало одним из крупнейших стратегических просчетов администрации США за последние десятилетия.

Такое заявление сделал военный аналитик Bild Юлиан Рёпке, комментируя вчерашнюю статью The Washington Post о причинах провала наступления Украины.

"Администрация Байдена вводила в заблуждение Украину, мир и себя около полугода, прежде чем осознала реальность", – добавил Рёпке.

Напомним, газета The Washington Post опубликовала большой материал о том, почему летнее наступление Украины не принесло ожидаемого результата.

Война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные аналитики пишут о продвижении россиян на флангах под Авдеевкой. Продолжаются и российские атаки под Бахмутом. Эксперты говорят, что в РФ начали применять мощные модернизованные "Шахеды", которые могут уничтожить половину здания. В одном из сбитых БПЛА обнаружили почти 40 кг термобарического заряда с тремя взрывателями.

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