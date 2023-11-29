Плохая погода препятствует наступлению армии РФ на востоке Украины. Противник меньше использует тяжелую технику для наступления.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире "Эспресо".

"Конечно, погода внесла свои коррективы в ход боевых действий. Россияне стали меньше использовать тяжелую технику для атак на украинские позиции, поскольку продвигаться по такой почве почти невозможно. Соответственно, на тех участках фронта, где большая дистанция между позициями, противник использовал технику для организации штурмов. В частности, подвозили личный состав, который потом бросали на штурмовые действия. Сейчас таких маневров у оккупантов стало меньше из-за ухудшения погодных условий", - рассказал Фитьо.

Однако погода мешает и украинской логистике на переднем крае обороны.

"Наша главная задача состоит в том, чтобы нам погода помогала, а противнику, наоборот, мешала", - отметил Фитьо.

Между тем командующий направлением Александр Тарнавский сообщил, что армия РФ за минувшие сутки значительно "увеличила активность" на таврическом направлении, но ВСУ "стойко удерживают оборону" под Авдеевкой.

Об этом Тарнавский написал в своем телеграм-канале.

За сутки РФ провела 56 боевых столкновений, совершив 1006 артобстрелов, 17 авиаударов и 4 ракетных. ВСУ удалось уничтожить 48 единиц российской техники, в основном дроны.

Продолжается наступление ВСУ на Мелитопольском направлении.

Вчера Генштаб ВСУ в вечерней сводке рассказал, как на разных направлениях Силы обороны сдерживают штурмы россиян.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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