Генштаб опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 8 декабря.

В течение суток произошло 77 боевых столкновений.

РФ нанесла 27 ракетных и 27 авиационных ударов, совершила 49 обстрелов из РСЗО. С начала суток нанесены удары по Украине с применением 20 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, баллистической ракеты "Искандер-М" и 6 зенитных управляемых ракет С-300. ПВО уничтожила 14 крылатых ракет Х-101/Х-555.

На Купянском направлении ВСУ отразили 9 атак россиян.

На Лиманском направлении отражена атака противника, который пытался вытеснить ВСУ с занимаемых рубежей в районе Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили 10 атак противника.

На Авдеевском направлении отражены 32 атаки.

На Марьинском направлении ВСУ сдерживают войска РФ в районах Красногоровки, Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении силы обороны отразили атаку в районе западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись город Херсон и Ивановка Херсонской области.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 станции РЭБ противника.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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