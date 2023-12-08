За прошедшие сутки произошло 89 боевых столкновений. Всего россияне нанесли 3 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 47 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районе Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили все атаки врага в районе населенного пункта Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 24 атаки врага в районах Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Силы обороны успешно отразили 30 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, южнее Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении нашими защитниками были отбиты 14 атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 8 атак противника в районах западнее Вербового и Работино Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

За прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.

Ранее мы писали, что представители Министерства обороны Украины попросили США поставить для ВСУ истребители F-18 Super Hornet, вертолеты Apache и Blackhawk, системы противовоздушной обороны, беспилотники и другие оружие и боеприпасы.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.