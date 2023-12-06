Министерство обороны разъяснило слова своего главы Рустема Умерова о том, что ВСУ прошли первую и вторую линии российской обороны и уже работают между второй и третьей.

Это заявление вызвало неоднозначную реакцию и вал комментариев на фоне пробуксовки продвижения украинских войск, которую признают и военное командование, и западные союзники.

В разъяснении Минобороны Украины говорится, что имелся в виду прорыв не на всем фронте, а на отдельных его участках. Но не уточняется, на каких именно.

"Украинские военные на определенных участках фронта находятся и ведут боевую работу между 2-й и 3-й линиями обороны. Названия конкретных направлений, где это сделано и на каком этапе находятся конкретные операции, будут сообщены соответствующими подразделениями в соответствии с протоколами коммуникации", - говорится в сообщении.

Отметим, что ВСУ в последнее время сообщают о наступательных действиях только на двух участках: мелитопольском и херсонском, в районе Крынок на левом берегу Днепра.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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