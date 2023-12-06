У руководства Украины есть план войны на 2024 год. ВСУ прошли две линии обороны, осталось пройти третью.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров в интервью американскому телеканалу Fox News.

По его словам, сейчас ВСУ находятся между второй и третьей линией обороны россиян.

"Мы деоккупировали 50% нашей территории, мы побеждаем россию на нашей земле, вернули территорию, освободили ее. Сейчас у нас есть план на 2024 год", - сказал министр.

Умеров добавил, что стратегически победой для Украины будет выход на границы 1991 года − включая Крым, Донбасс и Черное море, в соответствии с международно признанными границами.

Ранее сообщали, что у военного командования Украины нет плана войны на следующий год, заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Война в Украине идет уже 651-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои на Авдеевском направлении, в районе Марьинки и к югу от Бахмута. Также бои идут на Херсонском плацдарме ВСУ в Крынках и на юге Запорожской области.

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