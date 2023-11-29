Новый командующий Медицинских сил Украины уверен, что все подразделения полностью обеспечены тактической медициной.

Об этом написала в Х боевой медик Мария Назарова, дав понять, что на самом деле всё не так.

"Итак, первая встреча с новым командующим мед сил. Ни одно подразделение не обеспечено такмедом меньше, чем на 100%, – ему так доложили, он искренне в это верит", - написала Назарова.

"Кровь переливать должны только врачи, поскольку у него лично есть опыт осложнений при переливании", - пересказала она ещё один из тезисов нового командующего.

Напомним, Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ, назначив новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука.

"Вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначил новым командующим генерал-майора медицинской службы Анатолия Казмирчука - начальника Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" в Киеве. Задача очевидна – нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов", - сказал президент.

Ранее проблемы с медициной в армии перечислила нардеп Марьяна Безуглая.