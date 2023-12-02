ВСУ перешли в "активную оборону" на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил спикер Сухопутных войск Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Бои ведутся на юге и севере Бахмута. Наши военные находятся в активной обороне, но при возможности переходят к атакующим действиям, улучшая своё тактическое положение", - заявил спикер.

По его словам, РФ постоянно обстреливает позиции ВСУ и активно использует авиацию, если позволяет погода. На фоне этого россияне регулярно предпринимают и пехотные штурмы.

Напомним, на днях Минобороны РФ сообщило, что россияне захватили село Хромово к западу от Бахмута. Из Хромово открывается прямая дорога на Часов Яр - важный логистический центр ВСУ под Бахмутом.

Однако украинский военный паблик Deep State опроверг полный захват Хромово под Бахмутом, но подтвердил, что противник контролирует часть села.

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