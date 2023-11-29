В Министерстве обороны России заявили о захвате села Хромово к западу от Бахмута.

Бои за Хромово длились с середины весны. Этот населенный пункт находится на дороге из Бахмута в Часов Яр, и село пытались взять еще "вагнеровцы", чтобы перерезать снабжение ВСУ в городе. А в последние недели боев за Бахмут путь через Хромово остался вообще единственным маршрутом - "дорогой жизни" для гарнизона ВСУ (соседний путь через Ивановское находился под постоянными обстрелами).

Однако взять село российская ЧВК тогда так и не смогла, хотя дорогу из Бахмута под огневым контролем уже держала.

Из Хромово открывается прямая дорога на Часов Яр - важный логистический центр ВСУ под Бахмутом.

Украина потери села пока не подтверждала.

В целом россияне уже несколько недель наступают к западу от Бахмута, как передавали украинские военные паблики. Также они перешли в контратаку к югу от города, в районе Клещеевки и Андреевки.

Ранее бывшая замминистра Анна Маляр заявила о переходе ВСУ в оборону и призвала украинцев не бояться мобилизации.

Война в Украине идет уже 644-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 643-го дня. Во вторник продолжались ожесточенные бои за Авдеевку. Согласно украинскому военному ресурсу Deep State, у россиян там есть незначительное продвижение. В Украине активно обсуждают мобилизацию и варианты увеличения набора в армию. Британские СМИ сообщили, что будущих военных начнут искать через агентства по набору персонала.

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