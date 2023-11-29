Украинский военный паблик Deep State опровергает полный захват Хромового под Бахмутом, о чем заявило минобороны РФ, но подтверждает, что противник контролирует часть села.

"Враг занял часть Хромового, информация о полном контроле не соответствует действительности. Вчера россияне даже доходили до трассы, но наша артиллерия несколько испортила их планы", - пишет ресурс.

По его данным, ещё в сентябре РФ активизировала наступление в районе Берховки, отбросив украинские войска от Берховского водохранилища и самого села. Это повлияло на положение ВСУ у Хромово и сейчас "дало рецедив".

Напомним, бои за Хромово длятся с середины весны. Этот населенный пункт находится на дороге из Бахмута в Часов Яр.

Россияне уже несколько недель наступают к западу от Бахмута, как передавали украинские военные паблики. Также они перешли в контратаку к югу от города, в районе Клещеевки и Андреевки.

Ранее бывшая замминистра Анна Маляр заявила о переходе ВСУ в оборону и призвала украинцев не бояться мобилизации.

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