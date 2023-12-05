Запад не готов к войне с Россией и глобальным Югом, поскольку, в отличие от РФ, не смог раскрутить свою оборонную промышленность.

Об этом заявил бывший советник Офиса президента Алексей Арестович в беседе с Николаем Фельдманом в шоу "Альфа".

"Американцы не могут произвести миллион снарядов в год. Северная Корея может произвести. О какой войне и победе мы говорим, о каких границах 1991 года? Запад нахрен развалил военную промышленность и быстро воссоздать ее не может, потому что нужно сотне-миллиардно-долларовые инвестиции. Но даже если их сюда закинуть, то ни за год, ни за два этого сделать не удастся", - сказал Арестович.

Он напомнил, что весь Евросоюз не смог произвести миллиона снарядов, дав Украине 300 тысяч, "а надо 17 миллионов" (такое количество, по данным СМИ, требуют украинские военные у США).

"О какой войне мы говорим? Запад явился на войну со спущенными штанами, он оказался голым королем, он не способен воевать эту войну и выиграть ее", - заявил бывший советник Банковой.

По мнению Арестовича, Запад готовится "покончить жизнь самоубийством" в столкновении с глобальным Югом.

"Я вижу все меньше шансов победы Запада в столкновении с глобальным Югом и Востоком... Они ржут, что Россия потеряла 300 тысяч. Дебилы, вы спросите себя, а Запад может позволить себе потерять 300 тысяч в любой войне за любые ценности? За страны Балтии, например. Да они после 10 тысяч скажут: мы сдаемся и отступаем, давайте передоговариваться", - считает Арестович.

Также он снова заявил о том, что закончить войну в Украине можно только глобальными переговорами между Западом и Россией, которые установят новые правила игры в Европе.

По его мнению, вступление в НАТО не поможет Украине, поскольку эта организация "не работает" и является "пережитком" уже не существующей ялтинской системы, сложившейся после второй мировой войны.

"Нужно садиться за очень серьезный разговор о том, каковы реальные интересы сторон и причины конфликтов, и строить систему заново", - заявил Арестович.

Но он считает, что западные лидеры на такое не способны, а Генри Киссинджер, "последний политик, умевший думать по-взрослому", умер.

"Все пытались подтереться реальными российскими интересами - получили войну. И оказались не в состоянии вести эту войну. А Россия, сжав зубы и теряя огромное количество людей, ведет эту войну. Криво-косо, но ведет", - сказал Арестович.

Поэтому, считает он, нужно начинать "всерьез разговаривать с Россией" и "прекратить разговоры о демократии и диктатуре". Но Арестович не видит такого стремления ни в Украине, ни на Западе.

"Значит, война будет продолжаться. А если мы так ее будем вести так, как сейчас, то она будет продолжаться способом, который нам не понравится", - добавил он.

Ранее Арестович сообщил, что Киев трижды отказал республиканцам США в запланированных встречах в прошлом году.