В воскресенье, 10 декабря, в Украине идет 655-й день войны с Россией.

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10 декабря

11.10 Украинский военный паблик Deep State пишет о новой тактике россиян в Крынках - на левобережном плацдарме ВСУ в Херсонской области.

Она состоит в заброске пехоты в тыл позиций ВСУ.

"Враг последние два дня начал на броне забрасывать десант фактически нам в тыл, не вступая в бой. Перед началом процесса идет массированная артподготовка и авиаудары. После высадки, техника забрасывает дымы и убегает", - описывает тактику телеграм-канал.

Пока такие атаки удается отражать благодаря работе аэроразведки и артиллерии, а с десантов вступают в стрелковые бои.

10.24 Россияне используют ракеты-приманки для истощения украинского ПВО. Об этом пишет американский "Институт изучения войны".

ISW сообщает, что один из российских военных блогеров 9 декабря сообщил об использовании российскими войсками крылатых ракет Х-55, очень похожих на модернизированный вариант ракеты Х-101.

"Целью подмены ракет было введение в заблуждение и истощение украинской противовоздушной обороны", - пишет "Институт".

10.18 Тревога распространяется по всей Украине.

По данным Воздушных сил - взлет российского МиГ-31К.

10.17 Тревога в Киеве.

09.45 Главное из сводки Генштаба ВСУ на утро.

За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

В целом враг нанес 1 ракетный и 8 авиационных ударов, совершил 34 обстрела из РСЗО.

За прошедшие сутки российские оккупанты атаковали Украину, применив управляемую ракету Х-59 и ударный БпЛА типа Shahed-136/131. Они были уничтожены.

Также силы рф нанесли удар по Украине, применив 2 зенитные управляемые ракеты С-300 по населенному пункту Большой Бурлук Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 7 атак врага в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области.

На Бахмутском направлении ВСУ отразили 14 атак врага в районах Богдановки, Ивановского и Клещиевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны успешно отразили 19 атак противника в районах восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны отбили атак.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили 2 атаки врага в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлениях подразделения сил обороны отразили 3 атаки врага в районах Новопокровки и западнее Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра.

09.30 ВСУ вынужденно переходят в оборону и должны будут оставить ряд "неудобных" позиций - поскольку наступательный потенциал "или исчерпан или недостаточен".

Об этом заявил украинский военный Арти Грин, который воюет на передовой.

По его словам, Украина и союзники недооценили подготовки российской армии, поскольку на момент начала украинского наступления "шансов у нас никаких и не было".

Теперь, он считает, что ряд завоеванных позиций придется оставить, потому что их неудобно оборонять.

09.05 Ограниченно пригодных в Украине отправляют на штурм вражеских позиций, заявил нардеп-"киборг" Роман Костенко (фракция "Голос").

По его данным, при установлении частичной пригодности военкомат обязан распределить призывника на тыловую должность. Но по факту этого не происходит.

"Он является ограниченно пригодным только для военкомата. Когда он попадает в Вооруженные силы, там этот вопрос исчезает. Любой командир имеет право поставить его на любую должность... И потом мне звонят и говорят: а я уже штурмовик, хотя не могу на себя и бронежилет надеть, потому что просто нести его не могу. И эта проблема есть", - говорит Костенко.

Он считает, что если людей будут и дальше так "обманывать", то в ряды ВСУ "другие уже не придут".

08.25 Общие боевые потери РФ с 24 февраля 2022 года.

08.10 Обломки сбитой вчера над Кривым Рогом ракеты повредили одно из предприятий.

Как сообщили власти области, повреждены два грузовика. Люди не пострадали.

08.05 Карт воздушных тревог.