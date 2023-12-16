Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая предложила рассмотреть идею лишения гражданства тех, кто уехал за границу от мобилизации и не вернулся.

Об этом Безуглая написала в своём телеграм-канале.

"Как вы относитесь к тому, чтобы гражданам, подлежащим призыву, но выехавшим за границу, дать срок на возврат, а в случае невозвращения, лишить гражданства / арестовать активы?" - написала нардеп.

Ранее Безуглая заявила, что в ВСУ воюют 300 тысяч из миллиона человек.

"Это минимум 14 миллиардов грн налогоплательщиков ЕЖЕМЕСЯЧНО и не менее 168 миллиардов в год. При этом некоторые бригады не ротируют три года (!), оттуда путь на длительный отдых только раненым/убитым. Например, большинство бригад ДШВ", - писала Безуглая.

Мы также сообщали, что Безуглая рассказала о новом законопроекте для военных Украины.

"Вариант в разработке взамен демобилизации после 36 месяцев. Обратите внимание, это касается и контрактников", - сообщила нардеп.

Вместо демобилизации после 36 месяцев службы, которую требуют некоторые депутаты, в новом законопроекте могут ввести 90-дневный отпуск после двух лет.