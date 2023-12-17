У народного депутата Марьяны Безуглой, которая в последнее время стала главным ньюсмейкером фракции "Слуга народа", отношения с однопартийцами становятся все хуже.

В частности, коллеги по фракции раскритиковали ее после очередной записи в Фейсбуке.

Безуглая написала соболезнование нардепу Алексею Мовчану, у которого на днях умер девятимесячный сын. При этом она начала пост с критики в адрес тех, кто "дегуманизирует" и "обесценивает" народных депутатов, указав, что они тоже переживают разные жизненные невзгоды.

Но такой подход понравился не всем.

"Ты хуже животного, что даже такое невероятное горе использовала ради своего больного пиара", - написала депутат от "Слуги народа" Виктория Кинзбурская.

Напомним, ранее Марьяну Безуглую однопартийцы раскритиковали за ее нападки на главкома ВСУ Валерия Залужного. В частности, народный депутат Игорь Кривошеев заявил, что "красные линии существуют" и зарегистрировал постановление об увольнении Безуглой с должности замглавы комитета по нацбезопасности и обороны. Также против Марьяны Безуглой выступили нардепы Татьяна Цыба и Галина Янченко.

Также о том, что Марьяне Безуглой "не место" в комитете Рады по нацбезопасности, заявил уже бывший представитель президента в парламенте Федор Вениславский.