Ключевой новацией в большом перечне пунктов нового законопроекта, о которых вчера написала нардеп Безуглая, является мобилизация женщин в возрасте от 25 до 60 лет.



Предполагается, что они все станут военнообязанными (так же, как и мужчины), а значит в любой момент могут быть мобилизованы (сейчас на воинский учет в обязательном порядке должны становиться только медики и фармацевты, остальные по желанию).



Право на отсрочку от мобилизации дает наличие ребенка (если мужа нет или он служит), беременность, наличие родителей-инвалидов первой и второй группы.



Также женщин могут мобилизовать только на небоевые должности (на боевые – в добровольном порядке). Однако Безуглая уже дала понять, что в законопроекте не предполагается уточнять, что эти "небоевые должности" для женщин должны быть только в тыловых частях. То есть, это могут быть и подразделения, которые находятся на передовой.



Какие будут последствия решения о мобилизации женщин, если Рада за него проголосует, а президент закон подпишет?



Самое очевидное последствие – массовый выезд женщин за границу, который по масштабам может сравняться с общей цифрой уехавших с начала вторжения. Что станет огромным ударом как по демографии (в будущем), так и по экономике (сразу). И так война уже привела к многомиллионному оттоку людей из страны, многие мужчины служат в армии, либо прячутся от мобилизации по домам, работников найти трудно уже в самых разных сферах. Решение о мобилизации женщин и массовый их выезд за границу ситуацию может кардинально усугубить.



При том, что не очень понятно, как организационно поставить всех женщин на воинский учет, даже если за почти два года полномасштабной войны военкомы не смогли поставить на учет всех мужчин. Чтоб поставить на учет миллионы женщин, который там никогда не состояли, потребуются еще годы. И за это время очень многие из них, как писалось выше, из страны просто уедут, не дожидаясь вручения повесток.



Если же власти захотят закрыть выезд за границу для женщин (также как закрыли для мужчин), то это может вызвать очень сильное социальное напряжение внутри страны, которое и так уже растет на фоне усталости от войны, коррупционных скандалов и отсутствия обещанных властями быстрых побед на фронте. Не факт, что оно выльется в политическую дестабилизацию и массовые протесты (хотя и это не исключено). Но может проявиться в форме пассивной деморализации общества и нарастания депрессивных настроений – люди будут увольняться с работы и прятаться по домам целыми семьями, всеми правдами и неправдами будут пытаться выехать за границу, на этой почве расцветет до невероятных масштабов коррупция. В целом резко снизится лояльность населения к государству. Значительно вырастут настроения в пользу скорейшего окончания войны. Естественно, все это не пройдет бесследно и для боевого духа украинской армии. Вряд ли его повысит осознание бойцами того факта, что их жены, сестры и дочери в любой момент могут быть мобилизованы.



Поэтому, не исключено, что в финальной версии законопроекта (который, кстати, до сих пор ещё официально не представлен, хотя это обещали сделать ещё несколько недель назад) пункт о мобилизации женщин от греха подальше уберут.

Но само по себе то, что вообще начал обсуждаться этот вопрос показывает степень критичности ситуации с личным составом в украинской армии.