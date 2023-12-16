Известного активиста и борца с уклонистами от мобилизации, председателя правления "Фундации DEJURE" Михаила Жернакова в четверг, 14 декабря, задержали и доставили в ТЦК.

Об этом сообщили источники "Страны" в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, Жернакова доставили в ТЦК Шевченковского района Киева, где за неявку по повестке ему выписали штраф.

Также ему выписали направление на медкомиссию и дали четыре дня на её прохождение.

По словам источников, в разговоре с сотрудниками ТЦК Жернаков выражал уверенность, что его не мобилизуют в армию, так как он является кандидатом юридических наук.

Напомним, Михаил Жернаков не служил в армии, потому что был признан ограниченно пригодным из-за плоскостопия. Однако проходила информация, что группа адвокатов планирует обжаловать заключение относительно ограниченной пригодности Жернакова к военной службе и добиться отмены её выводов о плоскостопии, мешающих отправке Жернакова на фронт.

Мы также сообщали, что следственный судья Шевченковского райсуда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление по поводу подделки документов главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным и его уклонения от военной службы.