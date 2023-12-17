Вчера львовские паблики показали кадры как военные и полицейские жестко задерживают мужчину в одном из супермаркетов.

Во время задержания он кричит, что является военным, имеет трех детей, один из которых онкобольной и находится в больнице.

Народный депутат Марьяна Безуглая сперва заявила, что на кадрах - работа ТЦК и в очередной раз напомнила, что военкоматы подчиняются главкому ВСУ Валерию Залужному (которого она критикует уже несколько недель).

Но позже депутат заявила, что речь идет не о военкомах: полицию вызвали против пьяного мужчины в штатском, который, по словам Безуглой, вел себя агрессивно. Военные, оказавшиеся на месте, как сказала нардеп, к военкомату отношения не имеют.

Задержанный оказался уже мобилизованным солдатом, который "в боевых действиях никогда не участвовал, выполняет хозяйственные функции в части". Во Львове он оказался, будучи в увольнительной.

"Это не просто не снимает вопрос обращения с гражданами представителей ТЦК СП, но и добавляет еще один: почему некоторые мобилизованные не воюют вообще, тогда как другие - уже два года?", - задается вопросом Безуглая.

Война в Украине идет уже 662-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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