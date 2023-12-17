В воскресенье, 17 декабря, в Украине идет 662-й день войны с Россией.
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17 декабря
07:56 Ночью и с утра была масштабная атака дронов по России.
Минобороны РФ заявило о сбитии 35 беспилотников в пределах Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей.
Российские паблики также пишут, что в Ростовской области были взрывы в районе военного аэродрома.
07:41 Этой ночью ВСУ сбили все 20 запущенных "Шахедов".
Их обломки, как сообщается, упали на частный жилой дом в Одесском районе.
Взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения. Возник масштабный пожар.
На месте обнаружен один погибший мужчина.
Также ВСУ сбили одну авиационную ракету. Другая ракета - крылатая "Искандер-К", как сообщается, "не достигла своей цели".