Анализируем итоги 661 и 662 дней войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска увеличили активность артиллерийских ударов, а также продолжают пехотные штурмы при поддержке артиллерии и авиации. Об этом сегодня заявил командующий группировкой ВСУ "Таврия" Александр Тарнавский.

Вопрос превосходства россиян в артиллерии поднимают и западные СМИ. В Украине нарастает дефицит снарядов, пишет BBC со ссылкой на украинских военных под Бахутом. Отставание от России - в 4-5 раз.

"Поставок недостаточно. Если бы у нас было больше снарядов, мы бы уже продвинулись далеко за Клещеевку. В любом случае, мы стараемся стрелять точно тем количеством, которое у нас есть", - заявил изданию командир батареи 22-й бригады ВСУ.

"В пиковый период контрнаступления соотношение между русским и нашей артиллерией было в основном 1:1 или больше в нашу пользу. Теперь мы выпускаем один снаряд на каждые четыре или пять выстрелов, которые выпускает Россия", - говорит другой солдат, оператор дрона, который наводит артиллерию.

Еще один украинский военный отметил, что "без военной поддержки Запада ситуация станет совсем плохой".

На линии фронта сейчас - погодный тупик. На Донбассе - дожди, мокрый снег и обледенение. Техника с обеих сторон вязнет в грязи.

Линия фронта существенно не менялась - но есть и исключения. Россияне захватили две позиции западнее Авдеевской промки, пишет паблик Deep State.

При этом частям, которые обороняются под Авдеевкой, резко не хватает дронов, пишет главред сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

"За 76 суток одна из бригад, ведущая непрерывные бои на направлении главного удара противника в Авдовке получила от государства следующие дроны основных типов: fpv-дронов – до 700; Мавик-3 – 18; Мавик-3Т – 6; Аутел-4Т – 70. Все эти дроны очень давно использованы по назначению, сейчас бригада воюет на волонтерских дронах. Потому что дневной расход Мавика-3 составляет до 10 дронов, а дневной расход fpv составляет до 60 дронов", - сообщил Бутусов.

По мнению Бутусова, "Авдеевку сдают из-за бездействия и импотенции Ставки Верховного Главнокомандующего", которая десять раз собиралась по Авдеевке, но вопрос дронов для самого горячего участка фронта решить не смогла.

Также россияне несколько дней подряд атакуют бронеколоннами Синьковку под Купянском.

Об этом пишет немецкий военный обозреватель Юлиан Репке. Так он прокомментировал в Х видео с едущей российской техникой, которое публикуют украинские военные телеграм-каналы.

"Девять российских танков и БТР атакуют Синьковку к северу от Купянска. Массированный наземный штурм второй день подряд. Россияне серьезно настроены на наступление на Харьков", - пишет журналист Bild.

Синьковка - это укрепрайон ВСУ, прикрывающий левобережную часть Купянска. Село штурмуют российские войска, недавно бои начались на окраинах.

Единственное место, где наступают ВСУ - это плацдарм в Крынках на левом берегу Херсонской области. Ситуации там посвятила большой материал New York Times.

В заголовок статьи вынесли мысль, что удержание этого плацдарма - "самоубийственная миссия", где ВСУ несут неоправданные потери. Так заявили украинские военные, которые не согласны с "оптимистическими" заявлениями властей об успехе на левом берегу.

"Позиций нет. Нет такого понятия, как наблюдательный пункт или позиция. Там невозможно закрепиться. Переместить туда оборудование невозможно. Это даже не борьба за выживание. Это самоубийственная миссия", - заявил морской пехотинец Алексей.

Военные "обеспокоены большими потерями и, по их словам, слишком оптимистичными сообщениями официальных лиц о ходе наступления". Издание приводит слова солдат, которые воевали на левом берегу.

"Мы сидели ночью в воде и нас обстреливали со всего. Мои товарищи умирали на моих глазах", - рассказал пехотинец Максим. Другие говорят, что условия боя настолько тяжелые, что в большинстве мест негде окопаться. Подходы к плацдарму в Крынках представляют собой болотистые острова или луга, превратившиеся в трясину из грязи и трупов.

"Новым солдатам, прибывающим на восточный берег, приходится наступать на тела солдат, которые лежат в грязи", - говорит Алексей. Другой военный, Владимир, подтверждает, что некоторые из погибших морпехов лежат там уже два месяца - забрать тела не могут из-за обстрелов.

По словам Алексея, "плохая подготовка и материально-техническое обеспечение украинских командиров уничтожили его батальон". Моральный дух многих подорван. "Люди, которые там оказываются, не готовы психологически. Они даже не понимают, куда идут. Им не сообщает командование, которое их туда отправляет", - говорит военный.

"Ничего подобного я не видел ни в Бахмуте, ни в Соледаре. Это так расточительно", - добавил Алексей.

Пехотинец Максим рассказал, что российские авиаудары, танковый, артиллерийский и минометный огонь были настолько интенсивными, что его взвод не смог выйти из подвалов, куда успел дойти после высадки на левый берег.

После того, как авиаудар убил троих солдат, взводу было приказано эвакуироваться.

"Это обернулось хаотичным и катастрофическим отступлением. Солдаты попали под артиллерийский обстрел, когда в темноте пробирались к берегу реки, но по прибытии им сказали, что им придется ждать три часа, пока их подберут лодки", - говорится в статье.

"Это было болото, все в кратерах, заполненных водой. У нас не было другого выбора, кроме как попытаться закопаться как можно глубже. К тому времени все уже были ранены", - рассказал Максим.

Но в итоге пришедший катер забрал только наиболее тяжело раненых. Остальные ждали других лодок под ударами планирующих бомб. Катера забирали раненых примерно раз в 40 минут. По словам Максима, по итогу из десяти человек в его взводе половина погибла или пропала без вести.

Ранее украинские военные в интервью другим СМИ говорили о больших потерях под Крынками и о бессмысленности удержания этого плацдарма такой ценой. О том же позже сказал Путин. По его словам, России "выгодно" существование плацдарма, где ВСУ несут потери из-за проблем с логистикой через Днепр.

В то же время западные эксперты считают, что ВСУ могут в следующем году пойти с этого плацдарма в наступление на Крым (о чем мы еще скажем ниже).

Удары дронов под Одессой и Ростовом

В ночь на субботу россияне запустили по Украине 31 беспилотник (из них было сбито 30). Сегодня ночью ВСУ сбили еще 20 запущенных "Шахидов".

Их обломки, как сообщается, упали на частный жилой дом под Одессой и на ангар спортивного клуба. Возник масштабный пожар, есть погибший. Как выяснилось - сын известного ученого-микробиолога.

Как пишет "Думская", имя погибшего - Дмитрий Иваница, его отец - профессор и проректор Одесского национального университета имени Мечникова Владимир Иваница.

Также дроны ударили по Херсонской области. Повреждены дом, офисное здание и СТО.

На выходных были масштабные налеты на территорию РФ.

В ночь на субботу дроны атаковали Курскую область. В частности, россияне подтвердили удар в районе железнодорожного вокзала города Дмитриева, там повреждена компрессорная станция.

Сегодня ночью РФ заявила об атаке 35 дронов по Ростовской, Липецкой и Волгоградской областям. Под Ростовом прилет был по военному аэродрому в городе Морозовске. Судя по фото, пострадал один самолет.

Тем временем в Украине презентовали первую партию дронов-камикадзе AQ 400 Scythe украинского производства. Сообщается, что они уже поступили на вооружение ВСУ.

Дрон способен доставлять 32 кило боевой части на расстояние до 750 км, либо до 70 кг при сокращении дальности полета (боевая часть "Шахеда" - 40-50 кило). Сейчас производится 100 единиц AQ 400 Scythe в месяц, но в перспективе планируется увеличить это количество до 500 единиц.

Военные перспективы

Владимир Зеленский вчера после заседания Ставки заявил, что обсуждались вопросы возведения линий обороны.

Нардеп Александра Устинова рассказала, что таких линий возводится три. По ее словам,они готовятся на случай проблем с западной военной помощью.

"Если не будет оружия, мы уже готовимся - строим фортификационные укрепления, три линии. Понимая, что, возможно, зимой нам придется переходить к защитной войне, а не идти в нападение, как было до этого", - сказала нардеп.

Немецкая газета Bild также пишет, что Украина переходит в оборону и разрабатывает новую военную стратегию - "убивать, убивать и убивать". Как пишет военный обозреватель издания Юлиан Рёпке, задач наступать и даже удерживать невыгодные для обороны участки не ставится.

По его информации, Киев откладывает планы по отвоеванию захваченных территорий. Со ссылкой на источники газета пишет, что новая цель ВСУ - нанести как можно больший урон живой силе противника.

Главным приоритетом становится даже не оборона, а "ликвидация по возможности большего числа российских солдат с минимальными потерями для собственных сил".

Источник газеты в украинской армии подтвердил, что "сейчас больше нет давления и необходимости форсировать (наступление - Ред.), целью является просто нанесение максимальных потерь врагу".

"Удержание позиций не имеет значения, главное, чтобы больше украинцев осталось в живых", - заявил источник.

"То, что мы наблюдаем, в целом является контролируемым отступлением с боем", - приводит Bild слова бывшего военного советника одной из западных стран, который консультировал ВСУ.

Впрочем, стоит отметить, что ситуация на фронте пока не совпадает с тем, о чем пишет газета. Украинские силы продолжают держать оборону даже на тех участках, где занимают явно невыгодные для себя позиции. Яркий пример - Авдеевка в Донецкой области и Крынки в Херсонской области, которые тяжело оборонять в силу особенностей снабжения и рельефа местности.

И пока одни СМИ пишут о "бессмысленности" удержания позиций в Крынках, другие считают, что именно с левого берега Херсонской области Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году.

По мнению военного эксперта Нико Ланге, от плацдарма ВСУ на левом берегу Днепра до Крыма 60 километров. Имея поддержку с воздуха - западные истребители, вертолеты и дроны - Украина могла бы наступать на этом участке, поскольку здесь у России нет таких укреплений, какие построены в Запорожской области.

Немецкое издание Die Welt пишет, что Украина сохранила 95% поставленной Западом бронетехники, которая может пригодиться во время нового "броска на Крым".

Теперь Киев добивается от США поставок авиации - не только самолетов F-16, но и F-18, а также ударных вертолетов Black Hawk и Apache, беспилотников. Кроме того - танков "Абрамс" и боеприпасов.

Впрочем, отметим, что пока перспективы крупной операции по форсированию Днепра и прорыва на Крым достаточно туманны. Для переброски техники необходимо наведение стационарных понтонных переправ, которые вряд ли можно скрыть и будет несложно разбомбить с воздуха.

То есть, Украина в теории может начинать такую операцию, имея лишь неоспоримое преимущество в авиации и дронах. Однако даже после передачи 60 обещанных Киеву F-16 обеспечить это будет крайне сложно. А по поводу других истребителей, а также вертолетов, Запад пока никакого ответа не дал .

К тому же россияне могут до тех пор, пока самолеты будут поставлены, возвести укрепления на левобережье Днепра.

То есть, для ВСУ может быть риск, что и в новом месте высадки получатся новые "Крынки" - небольшой плацдарм, который также сразу заблокируют россияне и удержание которого будет требовать больших потерь без особых перспектив для дальнейшего наступления.

В России тем временем продолжают "повышать ставки" и намекать, что намерены добиваться капитуляции Украины.

"Украина упустила возможность заключить выгодное мирное соглашение, теперь любая возможная сделка будет отражать ее капитуляцию", - заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Ранее Путин во время своей пресс-конференции заявил, что война в Украине продолжится "до выполнения всех целей" РФ.

Западная помощь

На этих выходных Палата представителей Конгресса США ушла на каникулы.

Для Украины это означает, что рассмотрение 60-миллиардной помощи для ВСУ переносится на следующий год. Что, как неоднократно заявляла администрация Байдена, будет означать большие проблемы с возможностью США помогать Украине и дальше.

Как уже рассказывала "Страна", отложить зимние каникулы решил только Сенат. Что же до нижней палаты Конгресса, то еще несколько дней назад ее спикер Джонсон заявлял, что не услышал убедительных аргументов от Белого дома для рассмотрения сделки по Украине.

Сделка эта может состояться, если администрация Байдена пойдет на болезненные для себя уступки по противодействию мигрантам. Но, судя по тому, что Палата представителей никаких заявлений о переносе каникул так и не сделала, то пока до компромисса по этому вопросу еще далеко.

Показательным здесь станут действия Сената, который должен собраться на внеочередное заседание в понедельник 18 декабря. Возможно, там и станет понятно, насколько сблизились позиции демократов и республиканцев по вопросу границы.

В идеале для Белого дома (и Киева) сенаторы до католического рождества смогут наработать проект соглашения и проголосовать за него. После чего законопроект уйдет в нижнюю палату, где, скорее всего, будет рассматриваться уже в январе (если Палата представителей вдруг не передумает и не решит провести еще одно заседание до Рождества).

Но это если в Сенате все пройдет гладко. Напомним, в прошлый раз верхняя палата Конгресса не смогла даже поставить вопрос на голосование. Этому воспротивились республиканцы, которые не сочли предложения Байдена по границе приемлемыми.

И, судя по тому, что сегодня заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, шансы на позитивное решение в Сенате невелики. Он заявил, что помощь Украине будет рассматриваться уже в следующем году.

По его словам, переговорщики, работающие над соглашением о границе, еще "далеки" от финальной резолюции и что она "перейдет на следующий год". А предложения Белого дома по границе "не предлагают изменения политики" на этом направлении.

Таким образом можно подвести итоги ключевой недели декабря, где решались три важнейшие вопроса для Украины: выделение помощи США, выделение помощи Евросоюза и принятие решения о начале переговоров с ЕС о вступлении. На данный момент счет 1:2 не в пользу Украины. Принято лишь решение о начале переговоров (и то это пока носит символический характер - до окончания войны о вступлении Украины в ЕС речи идти не будет).

Правда, и ЕС и США говорят, что задержка с финансированием будет не очень долгой и максимум до конца января суммы утвердят. А до того времени какие-то средства для продолжения поддержки найдут.

Но сам по себе факт того, что финансовый вопрос, несмотря на колоссальные прилагаемые усилия, так пока и не решён, очень тревожный сигнал для украинской власти, показывающий отсутствие единства в США и ЕС в отношении Украины, что отмечают и западные СМИ, называя уходящую неделю "ужасной" для Зеленского.

Об этом, например, пишет CNN, анализируя ситуацию на фронте и с западной помощью. По данным телеканала, на передовой обстановка "невыразимо мрачна" для Украины, поскольку россияне там контратакуют.

Единственное исключение - Херсонская область, где "Украина предприняла отважный (или безрассудный) рывок через реку Днепр, с некоторым небольшим продвижением к российским позициям". "Потери тут огромны, пути снабжения проблематичны, а перспективы туманны", - пишет издание о плацдарме в Крынках.

На внешнеполитическом фронте ситуация также сложная.

"Его (Зеленского - Ред.) команда провозгласила символическую победу по переговорам о вступлении в ЕС, и он назвал это знаком того, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу". Но для фактического членства в ЕС война должна закончиться, и она должна закончиться тем, что Украина останется жизнеспособной нацией. Ни одна из этих вещей в настоящее время не гарантирована", - говорится в статье.

Также "провалилась", как пишет CNN, и поездка Зеленского в США. "Даже если Вашингтону удастся возобновить финансирование в начале следующего года, это уже нанесет ущерб Украине", - пишет издание.

По его мнению, ситуация в Конгрессе, который блокирует помощь Киеву - "ошеломляющий провал американской внешней политики, последствия которого отзовутся в ближайшие десятилетия".

Еще одно издание - Financial Times - также написало о "горькой неделе разочарований Владимира Зеленского": "Украинскому лидеру не удалось добиться долгосрочной финансовой помощи от США и ЕС".

Хотя США и Европа обещают скоро выделить деньги Украине, "неспособность обеспечить долгосрочную финансовую стабильность Киева приходится на особенно чувствительный момент конфликта".

"В последние месяцы новые обещания существенной помощи иссякли. Для финансирования своего бюджета Киеву, возможно, придется вернуться к печатанию денег, что поставит под угрозу экономическую и финансовую стабильность", - пишет FT.

Газета отмечает, что Байден "был вынужден понизить уровень обязательств США с поддержки Киева "столько, сколько потребуется" до поставок в страну оружия "настолько, насколько мы сможем".

Что же до начала переговоров о вступлении в Евросоюз, то "процесс присоединения может длиться несколько лет и может быть заблокирован любым государством-членом".

Мобилизация

Вчера нардеп Марьяна Безуглая опубликовала новые детали законопроекта по мобилизации, который сейчас готовится к рассмотрению в Раде.

Подробно мы их мы расписали здесь. Упомянем кратко лишь основное.

Документ снижает возраст мобилизации до 25 лет, облегчает вручение повесток (и обязывает являться в ТЦК вообще без них), предусматривает больше ответственности за неявку и т.д..

Одна из главных новаций - это расширение мобилизации на женщин, которые будут обязаны встать на военный учет наравне с мужчинами, пройти военную подготовку и будут привлекаться к службе во время военного положения.

По данным нардепа Безуглой, женщин смогут мобилизовывать только на небоевые должности - воевать прекрасный пол сможет лишь по желанию. Но при этом в законопроекте нет указаний, что эти "небоевые" должности будут лишь в тылу. Иными словами, женщин по сути смогут отправлять в части, дислоцированные на передовой. Например, поварихами.

Очевидно, что если законопроект будет принят в таком виде, это вызовет новую волну эмиграции украинок из страны. Детальнее о том, какие последствия может вызвать мобилизация женщин, мы разбирали здесь.

Но сомнений в том, что меры будут прописаны серьезные, уже нет. Это видно по тому, как мобилизацию расширяют уже сейчас.

На выходных по крупным городам Украины прокатились рейды военкомов по таким присутственным местам как торговые центры и маршрутки. В Одессе и Киеве работники ТЦК пришли в наиболее фешенебельные рестораны.

А в Полтаве в рамках усиления мобилизации готовятся вручать повестки по квартирам. Как рассказал спикер областного ТЦК Роман Истомин, доступ в подъезды будут обеспечивать домоуправления.

"Возвращаясь к понятию усиления мобилизации, одним из пунктов было определено именно в Полтаве, что представители ОСМД предоставляют доступ к подъездам. Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК", - сказал Истомин.

Ранее поквартирный обход с целью раздачи повесток анонсировали в Запорожье. То есть постепенно этот тренд охватывает все больше городов.

Впрочем, очевидно, что поквартирный обход - очень затратное мероприятие по ресурсам, в чем ранее признавались представители Минобороны, говорившие, что вручения повесток на улице гораздо эффективнее. Ведь мало кто будет открывать двери сотрудникам ТЦК, а наблюдение за каждой квартирой не установишь.

Если вспомнить опыт "ДНР", где мобилизация в первые месяцы войны была повальной, то там призывников отлавливали главным образом по дворам и на улицах.

Другой подход решили применить в Обуховском районе Киевской области. Там планируется оборудовать мобильные блокпосты, на которых представители ТЦК будут проверять документы, выписывать повестки, а также задерживать нарушителей военного учета.

Об издержках украинской мобилизации вчера снова написали западные медиа. New York Times выпустило статью, где говорится, что украинские военкомы являются "похитителями людей" и проявляют все больше "агрессии".

"Армейские вербовщики становятся все более агрессивными... Они забирают мужчин с улиц и отправляя их в призывные центры, используя запугивание и даже физическую силу", - говорится в статье.

"Видео, на которых солдаты заталкивают людей в машины и держат мужчин против их воли в призывных пунктах, все чаще появляются в социальных сетях и в местных новостях", - пишет NYT.

По данным правозащитников, такие случаи участились за последние полгода. Многие судятся с военкоматами: только в ноябре было принято 226 судебных решений, связанных с мобилизацией.

Издание приводит случай с предпринимателем Дмитрием Ефименко, которого пытались мобилизовать со сломанной рукой - но он сбежал со сборного пункта, после того, как медкомиссия признала его "годным". Также были попытки мобилизовать инвалида детства с психиатрическим диагнозом.

В селе Ошихлебы Черновицкой области работников ТЦК называют "похитителями людей". Там военкомы избрали новую тактику - они отбирают паспорта у мужчин, которых остановили на улице, чем вынуждают их явиться на медкомиссию. У адвоката в Черновцах уже несколько таких жалоб.

Юристы говорят, что по всей Украине существуют тысячи таких примеров.

Причем смена военкомов, которую провел Зеленский, не решила проблему, поскольку чиновники, занимающие должности замов глав ТЦК, остались в строю.

Военный Андрей Семака, который в первые месяцы войны работал в призывном пункте под Черновцами, сказал, что там в день было от 15 до 20 потенциальных призывников.

"Примерно четверть из них, по его словам, давали взятку его начальнику, который продолжает руководить ТЦК, около 1000 долларов. С тех пор цена только выросла", - рассказал Семака.

То, что "жесткая тактика" теперь касается не только уклонистов, но и тех, кто раньше был освобождены от службы - "признак того, что перед украинскими военными стоят серьезные проблемы, связанные с поддержанием численности войск".

Но, похоже, все эти претензии украинскую власть не останавливают. Глава ГУР Кирилл Буданов назвал заявил, что принудительная мобилизация будет продолжена для поддержания численности армии.

"От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 млн. человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может", - заявил он, подразумевая меры добровольной вербовки, недавно предложенные в Минобороны.

Причем Буданов признал, что эффективность принудительно мобилизованных украинцев почти нулевая.

"Все кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой. Что в принципе и происходит в последнее время", - заявил Буданов.

Он считает, что деньгами их также не завлечь. И упрекнул украинцев в нехватке патриотизма.

"У нас большинство людей, хотя все кричат "Я - украинец, Украина - превыше всего", себя гражданами Украины так и не ощутили. У них нет ощущения, что враг захватил территорию и этой моя священная обязанность защищать эту страну. Все болеют за Украину, но все бегут", - добавил глава ГУР.