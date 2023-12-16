Украинские военкомы являются "похитителями людей" и проявляют все больше "агрессии".

Об этом пишет американская газета The New York Times.

"Армейские вербовщики становятся всё более агрессивными.Они забирают мужчин с улиц и доставляют их в призывные центры, используя психическое воздействие и даже физическую силу", - говорится в статье.

"Видео, на которых солдаты заталкивают людей в машины и держат мужчин против их воли на призывных пунктах, всё чаще появляются в социальных сетях и в местных новостях", - пишет NYT.

По данным правозащитников, за последние полгода подобные случаи участились. Немало украинцев судятся с военкоматами: только за ноябрь было принято 226 судебных решений, связанных с мобилизацией.

Издание приводит случай с предпринимателем Дмитрием Ефименко (на фото), которого пытались мобилизовать со сломанной рукой, но он сбежал со сборного пункта после того, как медкомиссия признала его "годным". Также была зафиксирована попытка мобилизовать инвалида детства с психиатрическим диагнозом.

В селе Ошихлебы Черновицкой области работников ТЦК называют "похитителями людей". Там военкомы избрали новую тактику: они отбирают у мужчин паспорта, чем вынуждают их явиться на медкомиссию. Адвокат из Черновцов сообщил о нескольких таких жалобах.

Юристы говорят, что по всей Украине происходят тысячи аналогичных инцидентов.

Причём смена военкомов, которую провёл президент Владимир Зеленский, не решила проблему мобилизации, поскольку прежние чиновники, занимающие должности замов глав ТЦК, остались при местах.

Военный Андрей Семака, который в первые месяцы вторжения работал в призывном пункте под Черновцами, сказал, что тогда за день было от 15 до 20 потенциальных призывников.

Примерно четверть из них, по его словам, давали взятку его начальнику, который продолжает руководить ТЦК - около 1000 долларов.

"С тех пор цена только выросла", - рассказал Семака.

То, что "жёсткая тактика" теперь применяется не только к уклонистам, но и тем, кто не совершал нарушений в отношении процедуры призыва - "признак того, что перед украинскими военными стоят серьёзные проблемы, связанные с поддержанием численности войск", пишет газета.

Ранее СБУ и военкомы устроили рейды по вечерним ресторанам.

Мы также сообщали, что в Одессе военкомы провели рейд в одном из спортивных залов.