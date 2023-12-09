На Закарпатье произошел новый скандал с участием военкомов.

В соцсетях появилось видео, где мужчина в штатском скрутил военного, сел на него сверху и вызвал полицию.

На кадрах видно, как мужчина в джинсах и чёрной куртке сидит на лежащем на полу гаража военном. К ним подходят вызванные им полицейские.

По словам пользователей соцсетей, лежащий на земле - это сотрудник Мукачевского ТЦК, который в состоянии наркотического опьянения размахивал ножом перед мужчиной по имени Владимир, но был им же задержан.

Позже журналист Виталий Глагола рассказал подробности этого конфликта.

"Военнослужащий ранее работал вместе с лицом, на которое совершалось нападение, но был уволен из-за употребления наркотиков. Проходя мимо прошлой работы, опять же в состоянии наркотического опьянения, сотрудник ТЦК решил отомстить за увольнение. Войдя внутрь, он пытался ударить Владимира ножом, но, к счастью, ему это не удалось. По указанному военнослужащему открыто уголовное производство", - сообщил Виталий Глагола.

Ранее появилось видео, как в Закарпатской области прохожие устроили потасовку с военкомами.

Мы также сообщали, что в Николаеве полицейским пришлось успокаивать военкомов в их перепалке с таксистами.