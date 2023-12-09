В городе Иршава Закарпатской области произошла драка между сотрудниками военкомата и прохожими.

Видео инцидента опубликовал журналист Виталий Глагола в своём телеграм-канале.

Сотрудник ТЦК стоял перед одним из подъездов на тротуаре и курил, когда со стороны проезжей части к нему приблизились двое гражданских. Поравнявшись, один из них, судя по всему, ударил по сигарете в руках у военкома, пытаясь её выбить. После этого и началась драка.

На втором видео появился ещё один мужчина в камуфляжной форме, пришедший на помощь первому. В конечном итоге один из гражданский побежал вперёд по аллее, а второго, который во время потасовки продолжал держать в руках пакет и свёрток, военком стал толкать в спину вслед за его убежавшим спутником.

Судя по тому, что изначально зачинщики драки шли, держа друг друга под руку, они, предположительно, находились под воздействием алкоголя.

Ранее в Николаеве полицейские успокаивали военкомов в перепалке с таксистами. Из короткого диалога можно предположить, что полицейские признали безосновательными силовые методы военкомов относительно гражданских участников конфликта.

Мы также публиковали видео неудачной попытки мобилизации на пляже в Днепре - мужчина выбил планшет с повестками и толкнул в воду полицейского, а военком убежал.