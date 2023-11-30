С 1 декабря и до окончания военного положения у жителей Закарпатья будут проверять документы
С 1 декабря на Закарпатье вводят проверку документов согласно режиму военного положения.
Об этом говорится в сегодняшнем решении совета обороны области, опубликованном на сайте Закарпатской областной военной администрации.
Отмечается, что изменения будут действовать в течение действия военного положения на территории Украины.
Также там говорится о необходимости ввести должности комендантов, которые будут в свою очередь назначать ответственных за проверки документов.
Ранее мы писали, что в Украине хотят расширить права военкомов. Работникам ТЦК законодательно позволят останавливать людей на улице, проверять документы и вручать повестки. Сейчас на это имеет право только полиция.
Напомним, недавно Львовская ОВА обязала военнообязанных на территории области показывать документы на улице сотрудникам ТЦК. А военкомов обязали проверять у людей документы, в том числе приписное.
Война в Украине идет уже 645-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.
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