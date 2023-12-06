Полицейские Николаева вмешались в конфликт, возникший между таксистами и работниками ТЦК.

Видео инцидента, снятое на нательную видеокамеру полицейского, публикуют телеграм-каналы Николаева.

На этот раз правоохранители заняли сторону гражданских.

"Мы противодействуем незаконным действиям. Вашим", - произносит голос за кадром.

Из короткого диалога можно предположить, что полицейские признали безосновательными силовые методы военкомов относительно гражданских участников конфликта.

По словам одного из таксистов, можно предположить, что военкомы заблокировали выезд с придомовой территории.

Ранее в Закарпатской области военкомы силой вытащили водителя из машины и отправили на подготовку.

"Признали за час годным к службе и отправили в Ровно на учёбу, потому что в армии он не служил. Обращались как со скотом, забрали документы, изъяли телефон. Машина с грузом, открытая, без охраны брошена посреди города", - написал бизнесмен Алексей Кушнаренко, который служит добровольцем в ВСУ.

Мы также сообщали, что одессит записал видел, где пожаловался, что его третьи сутки удерживают в военкомате без объяснений.