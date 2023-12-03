На блокпосту в Закарпатской области военкомы Межгоровского ТЦК остановили грузовой автомобиль, который официально перевозил груз, вытащили водителя и отвезли его в военкомат.

Об этом сообщил бизнесмен Алексей Кушнаренко, который сейчас служит добровольцем в ВСУ.

"Признали за час годным к службе и отправили в Ровно на учебу, потому что в армии он не служил. Обращались как со скотом, забрали документы, изъяли телефон. Машина с грузом, открытая, без охраны брошена посреди города", - написал Кушнаренко.

Это произошло в пятницу утром. Водитель был официально оформлен на предприятии.

Отметим, что это уже не первый такой случай в Закарпатье, когда там мобилизуют водителей из других регионов. Ранее в Ужгороде военкомы насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.

Ранее мы писали, что появилось очередное видео, как во Львове сотрудники военкомата затолкали мужчину в машину. На видео видно перепалку пары с сотрудниками военкомата. После, которого мужчину затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении. В этот момент его спутница пыталась снять на камеру номера машины, но человек в военной форме выбил из рук телефон.