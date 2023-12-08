В оздоровительном комплексе "Косино" (село Косонь Закарпатской области) протестуют против действий военкомов, которые, которые устроили там рейд для раздачи повесток.

Администрация "Косино" заявляет на своей странице в Фейсбуке, что 7 декабря в 12 часов 30 минут "несколько десятков неизвестных в балаклавах и в военной форме с автоматами ворвались на территорию комплекса".

"Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей. В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверения и соответствующие документы к нему была применена физическая сила", – заявляет администрация.

По ее информации, организовывали эту акцию глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь, "который нанес телесные повреждения адвокату комплекса".

Администрация сообщает, что в это время на территории комплекса из общего количества посетителей было не более 20% мужчин, а все остальные были старики, дети и женщины, у многих из которых родные воюют в рядах ВСУ.

Администрация также заявляет, что "на днях аналогичные беспрецедентные акции от ТЦК прокатились по санаториям и спортивным заведениям Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов".

"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям", – говорится в заявлении.

Администрация уже обратилась в полицию, СБУ и ГБР по поводу превышения служебных полномочий, нанесения телесных повреждений и похищения людей сотрудниками ТЦК.

"Закарпатцы - не скот! Не позволим такого отношения к себе", - говорится в заявлении комплекса, в котором также призывают бизнес-сообщество Закарпатья в случае подобных ситуаций не молчать, а обращаться в полицию, СМИ и освещать происходящее в соцсетях.

Ранее мы писали, что военкомы с повестками пошли по спортивным залам Закарпатья. Сообщается, что повестки выдали и мужчинам, которые тренировались, и тренерам.

При этом в Закарпатском ТЦК заявили, что вручение повесток в тренажёрных залах является законным, как и в развлекательных и других заведениях.

Мы подробно рассказывали, что говорят в фитнес-центрах о визитах сотрудников ТЦК.