Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал выдачу повесток в тренажерных залах.

"Мобилизация будет сложной. Вы хотите жить в свободном государстве, но при этом не хотите вкладываться в защиту страны", - заявил Подоляк.

По его словам, государство готовит новую программу о том, как государство "должно работать с людьми, которые не очень понимают, что такое война, и к чему такая война может привести".

Напомним, во Львове сотрудники ТЦК массово посещают спортзалы.

О подобном мероприятии сообщалось и в Ужгороде. По данным местных СМИ, повестки выдали и мужчинам, которые тренировались, и тренерам.

Тем временем секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Роман Костенко заявил, что рейды военкомов по спортивным клубам свидетельствуют о проблемах с мобилизацией.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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