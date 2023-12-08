Рейды военкомов по спортивным клубам свидетельствуют о проблемах с мобилизацией.

Такое мнение высказал секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Роман Костенко в эфире "Свобода Live".

"То, что несколько месяцев назад сломали, когда уволили политическим решением всех военкомов, сломали вопросы мобилизации, и сейчас пытаемся догнать. Туда пришли новые люди, задача перед ними стоит, они ее не выполняют, потому что не имеют опыта", - заявил Костенко.

Напомним, в августе Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов. Таким образом он ввел в силу решение СНБО.

Что касается вручения повесток в тренажерках, в Закарпатском ТЦК прокомментировали их, заявив, что эта практика является законной - как и вручение в развлекательных и других заведениях.

Война в Украине идет уже 653-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 652-го дня. Deep State сообщает о российских атаках на всех основных направлениях - под Купянском, Бахмутом, Авдеевкой. На Ореховском участке россияне контратакуют крупными силами. В "Дие" может появиться аналог военного билета, а ТЦК могут получить больше инструментов для проверки документов граждан на улицах и доставки их в военкоматы.

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