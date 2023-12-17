В настоящее время эффективность принудительно мобилизованных украинцев почти нулевая.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) при Министерстве обороны Украины Кирилл Буданов на дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы".

"Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства ни загнать, их коэффициент полезного действия будет почти нулевой. Что, в принципе, и происходит в последнее время", - сказал Буданов.

Глава ГУР считает, что финансовая выгода для мобилизованных уже не стоит на первом месте.

"У нас большинство людей, хотя все кричат "я - украинец, Украина - превыше всего", себя гражданами Украины так и не ощутили. У них нет ощущения, что враг захватил территорию и это моя священная обязанность - защищать эту страну. Все болеют за Украину, но все бегут", - добавил Буданов.

Ранее глава ГУР назвал численность украинской армии и заявил, что принудительная мобилизация будет продолжена.

Мы подробно рассказывали, как собираются ужесточить мобилизацию в соответствии с новым законопроектом.