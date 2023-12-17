В Полтаве в рамках усиления мобилизации готовятся вручать повестки по квартирам.

Об этом в эфире радио "Полтава" рассказал спикер областного ТЦК Роман Истомин.

По его словам, доступ в подъезды будут обеспечивать домоуправления.

"Возвращаясь к понятию усиления мобилизации, одним из пунктов было определено именно в Полтаве, что представители ОСМД предоставляют доступ к подъездам. Представители ТЦК заходят в подъезд, стучат в квартиру и уже общаются с гражданином. Мы не говорим сейчас ни в коем случае о выдаче так называемой боевой повестки. Только для прибытия в ТЦК", - объяснил Истомин.

Также он подтвердил, что военкомы уже начали раздавать повестки в спортзалах, поскольку это общественные места.

"Если говорить о спортзалах, тренажерных залах, - они не что иное, как общественное место, поэтому представители ТЦК абсолютно законно туда заходят и там работают", - заявил Истомин.

Ранее поквартирный обход с целью раздачи повесток анонсировали в Запорожье.

Между тем глава ГУР Кирилл Буданов назвал численность украинской армии и заявил, что принудительная мобилизация будет продолжена.

"От мобилизации невозможно уйти. Сейчас в Силах обороны Украины 1,1 млн человек. Никакой рекрутинг такие объемы покрыть не может", - заявил он на дискуссионной панели "2024: вызовы и перспективы".

"У нас нет столько людей, желающих делать что угодно. Я уже не говорю о том, чтобы воевать, а это текущее. Будут потери и это количество нужно держать постоянно", - добавил глава ГУР.

Ранее мы подробно рассказывали, как собираются ужесточить мобилизацию в соответствии с новым законопроектом.