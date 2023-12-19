В Киеве началась пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, подводящая итоги года.

Первый же вопрос Зеленскому на пресс-конференции был задан о мобилизации.

Президент заявил, что военные предложили призвать дополнительных 450-500 тысяч человек. Судя по словам президента, он этого показателя пока не утвердил, поскольку пока нет понимания по поводу ротаций и отпусков для действующих военных.

"Я пока не увидел там демобилизации", - заявил Зеленский, подразумевая законопроект, который сейчас разрабатывается в Верховной Раде.

Мобилизация в предложенном военными формате будет стоить лишних 500 миллиардов гривен, заявил президент. При этом Зеленский отметил, что хочет понимания от Кабинета министров, "откуда деньги".

Ранее мы подробно разбирали законопроект о мобилизации.

Сегодня командир батальона ВСУ заявил, что Украина сейчас проигрывает войну на всех фронтах. При этом он выступил против принудительной мобилизации в армию людей.

"Мы видим, что происходит на улицах с ТЦК. Я не за такие жесткие методы. Воин, которого силой притащили, мне не нужен. Это не воин", - сказал военный.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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