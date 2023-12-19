Сейчас Украина проигрывает войну на всех направлениях противостояния.

Об этом заявил командир батальона К-2 54-й ОМБр ВСУ Кирилл Верес в интервью телеканалу ICTV.

"Если говорить о войне на всех фронтах, то проигрываем. Где выигрываем? Не знаю, не могу сказать. Мы выживаем. Это разные вещи: делать, чтобы победить и чтобы не погибнуть. Сейчас очень тяжелое время для нас", - сказал Верес.

Он считает, что к такой ситуации привели в том числе перегретые ожидания от летнего контрнаступления Сил обороны.

"Мы думали, что летом будем в Крыму, и очень много кто перестал жить войной. Некоторые парни перестали хотеть идти в ВСУ", - признал военный.

При этом он выступил против принудительной мобилизации в армию людей.

"Мы видим, что происходит на улицах с ТЦК. Я не за такие жесткие методы. Воин, которого силой притащили, мне не нужен. Это не воин", - сказал Верес.

Ранее в Минобороне объяснили вручение повесток в публичных местах. Спикер ведомства признался, что не понимает, как иначе позвать в армию людей, которые декларируют готовность пойти, "если нас позовут".

Также мы рассказывали, что телеканал CNN в пессимистичных тонах описал ситуацию на передовой и внешнеполитическом фронте Украины. По его мнению, у Владимира Зеленского была "ужасная неделя". А на передовой обстановка "невыразимо мрачна" для Украины, поскольку россияне там контратакуют.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Продолжаются бои под Авдеевкой. Под Купянском россияне продвигаются по лесу в районе Лимана Первого, но не могут пройти вперед в Синьковке. Под Бахмутом армия РФ наступает по трассе на Часов Яр, сейчас бои продолжаются у восточных и северных окраин Богдановки. К югу от Бахмута "трудная ситуация" у ключевой высоты возле села Клещеевка.

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