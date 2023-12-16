У президента Украины Владимира Зеленского была "ужасная неделя". На передовой обстановка "невыразимо мрачна" для Украины, поскольку россияне там контратакуют.

Об этом пишет CNN, анализируя ситуацию на фронте и с западной помощью.

Исключением является Херсонская область, где "Украина предприняла отважный (или безрассудный) рывок через реку Днепр, с некоторым небольшим продвижением к российским позициям. Потери тут огромны, пути снабжения проблематичны, а перспективы туманны", - пишет издание о плацдарме в Крынках.

На внешнеполитическом фронте ситуация также сложная.

"Его (Зеленского - Ред.) команда провозгласила символическую победу по переговорам о вступлении в ЕС, и он назвал это знаком того, что "историю творят те, кто не устает бороться за свободу". Но для фактического членства в ЕС война должна закончиться, и она должна закончиться тем, что Украина останется жизнеспособной нацией. Ни одна из этих вещей в настоящее время не гарантирована", - говорится в статье.

Также "провалилась", как пишет CNN, и поездка Зеленского в США. "Даже если Вашингтону удастся возобновить финансирование в начале следующего года, это уже нанесет ущерб Украине", - пишет издание.

По его мнению, ситуация в Конгрессе, который блокирует помощь Киеву - "ошеломляющий провал американской внешней политики, последствия которого отзовутся в ближайшие десятилетия".

Ранее сообщали, что Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году.

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