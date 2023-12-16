Украина может провести новое контрнаступление в 2024 году. Об этом пишет немецкий журнал Die Welt.

Военный эксперт Нико Ланге считает, что отправной точкой может стать плацдарм на левом берегу Днепра в Херсонской области, откуда до Крыма, как пишет издание, 60 километров (если точнее, то 69 — Ред).

Имея поддержку с воздуха, — западные истребители, вертолеты и дроны, — Украина могла бы наступать на этом участке, поскольку здесь у России нет таких укреплений, какие построены в Запорожской области.

Издание пишет, что Украина сохранила 95% поставленной Западом бронетехники, поскольку вовремя сменила стратегию во время летнего контрнаступления (против него, как считает журнал, изначально выступал Залужный).

Недавно Украина попросила от США поставок авиации, не только самолетов F-16, но и F-18, а также ударных вертолетов Black Hawk и Apache, беспилотников. Кроме того, танков "Абрамс" и боеприпасов.

Война в Украине идет уже 661-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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