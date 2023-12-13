У администрации США есть только около миллиарда долларов на помощь Украине. Уже 96% этой суммы уже освоено Пентагоном и остающиеся 4% будут предоставлены Киеву позднее в декабре.

Такие данные привела на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"У нас осталось около 1 миллиарда в качестве средств на замещение. Приблизительно 96% из этих средств, предназначенных для замещения, уже было использовано. И Министерство обороны США готовится распределить остающиеся 4% в этом месяце", - заявила официальный представитель Джо Байдена.

"Как только у нас кончатся средства на замещение, мы не сможем восполнять собственные запасы, заменять поставляемое Украине. Вот что стоит на кону", - отметила Жан-Пьер.

Три дня назад аналогичное заявление делала глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.

Вчера Джо Байден в Овальном кабинете Белого дома на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что подписал соглашение о выделении Украине 200 миллионов долларов.